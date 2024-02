"Quase 90% dos brasileiros reprovam o que aconteceu no 8 de janeiro", diz Felipe Nunes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Em uma entrevista ao programa Reconversa, conduzido por Walfrido Warde e Reinaldo Azevedo, o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest, trouxe à tona dados importantes sobre a percepção dos brasileiros em relação aos eventos do dia 8 de janeiro. Conforme revelado por uma pesquisa conduzida pela Quest e publicada recentemente, quase 90% da população brasileira reprovou veementemente o que ocorreu nessa data.

A pesquisa, fundamentada em entrevistas e dados coletados ao longo de dezembro do ano passado, evidenciou um consenso marcante entre os brasileiros, sublinhando a importância de preservar a estabilidade democrática e evitar a polarização em torno de questões institucionais.

continua após o anúncio

Felipe Nunes ressaltou durante a entrevista a necessidade de uma abordagem unificada em prol da manutenção das instituições democráticas e da coesão social. Suas observações refletem a seriedade do momento e destacam a importância de reconhecer os perigos da polarização e da instabilidade política. Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: