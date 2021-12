Quase metade dos brasileiros acreditam em uma guerra nuclear em 2022, diz pesquisa Ipsos

Pesquisa feita em 33 países revela as principais ameaças globais que populações ao redor do mundo temem em 2022 edit

Sputnik - Com a proximidade do fim do ano, o Instituto Ipsos divulgou seu levantamento com as previsões para o ano de 2022.

O instituto especializado em pesquisa de mercado e opinião pública ouviu pessoas de 33 países e mostrou quais são as ameaças que mais assustam algumas populações ao redor do mundo.

No Brasil, o maior medo da população é de que armas nucleares sejam usadas em algum conflito ao redor do mundo. Entre os entrevistados, 41% disseram acreditar que isso possa acontecer em 2022.

Em segundo lugar, 40% das pessoas ouvidas pelo instituto dizem temer que desastres naturais afetem cidades do Brasil no próximo ano.

Na área das tecnologias, 34% dos brasileiros disseram que ataques hackers de um governo estrangeiro podem ser uma ameaça global no próximo ano.

Já a parcela daqueles que temem que programas de inteligência artificial dominarão a humanidade ficou em 30%. Curiosamente, o país que mais acredita na dominação global pelas máquinas é a Malásia, com 53%.

O levantamento ainda afirma que 15% dos brasileiros acreditam que um asteroide possa se chocar contra a Terra, que ainda pode receber a visita de extraterrestres, como acreditam 18% das pessoas ouvidas pelo instituto.

