Quase metade dos eleitores não pretendem votar em Bolsonaro de 'jeito nenhum', diz pesquisa Ipec

247 - A pesquisa Ipec, divulgada na segunda-feira (29), e encomendada pela Rede Globo, aponta que Jair Bolsonaro (PL) registra a maior rejeição entre os candidatos à Presidência da República. De acordo com o levantamento, 47% dos eleitores afirmam que não pretendem votar de ‘jeito nenhum' no atual ocupante do Palácio do Planalto. O índice é um ponto menor que o registrado duas semanas atrás (46%).

Ainda conforme a pesquisa, a rejeição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 33% para 36%, ficando dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. Ciro Gomes (PDT) é rejeitado por 16% do eleitorado, uma queda de dois pontos percentuais sobre o levantamento realizado pelo Ipec duas semanas atrás. Já o grupo dos que dizem que não votarão em Sine Tebet (MDB) soma 6%, mesmo índice registrado na pesquisa anterior.

A pesquisa Ipec destaca, ainda, que 43% dos eleitores consideram a gestão de Jair Bolsonaro à frente do Executivo como 'ruim ou péssima', mesmo percentual da última pesquisa. Para outros 31%, porém, a classificam como 'boa ou ótima' e outros 24% qualificam a gestão como 'regular'.

A pesquisa Ipec ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas presenciais realizadas entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 municípios de todo o país. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01979/2022.

