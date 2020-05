‘Quase mil vidas por dia e Bolsonaro passeando de jet ski’, diz Lula

O ex-presidente Lula denunciou a irresponsabilidade de Jair Bolsonaro diante do agravamento do coronavírus no País edit

247 - O ex-presidente Lula denunciou a irresponsabilidade de Jair Bolsonaro diante do agravamento do coronavírus no País. Enquanto o Brasil registra recorde em mortes diárias - 881 em 24 horas -, Bolsonaro passeou de jet ski no final de semana. Confira.

Foram 881 mortos hoje. Quase mil vidas por dia e o cara passeando de jet ski. — Lula (@LulaOficial) May 12, 2020

