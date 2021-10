Quatro das vítimas de naufrágio no Pantanal eram da mesma família

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Quatro das seis vítimas do naufrágio do barco-hotel Carcará, no Pantanal, na sexta-feira (15), eram da mesma família. O Corpo de Bombeiros continua as buscas por outra pessoa que estava embarcada.

Entre as vítimas estavam o ex-vereador de Rio Verde, em Goiás, Geraldo Alves, o irmão dele, Olímpio Alves de Souza, o genro e o neto do ex-vereador, Fernando Gomes de Oliveira e Thiago Souza Gomes, respectivamente. Um amigo da família também morreu.

De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, 21 pessoas estavam a bordo da embarcação.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE