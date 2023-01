Quatro veículos multados pela PRF em bloqueios golpistas pertencem a prefeituras bolsonaristas

Apoie o 247

Por Paulo Motoryn, do Brasil de Fato - Os bloqueios nas estradas promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) depois do resultado das eleições de outubro contaram com o apoio de veículos que pertencem a prefeituras aliadas ao ex-presidente.

Pelo menos oito veículos que pertencem ao poder público foram multados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante os atos golpistas, sendo que quatro deles são ligados a administrações municipais chefiadas por políticos bolsonaristas.

O Brasil de Fato fez o levantamento a partir de informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI) junto à PRF, disponíveis na plataforma Consulta E-SIC. O documento analisado cita dados como nome do proprietário, modelo do veículo, placa e gravidade da infração.

Seis entre os oito veículos das prefeituras multados pela PRF são ônibus (cinco da marca Volkswagen e um da Mercedes-Benz), um deles é uma caminhonete (Nova Saveiro, da Volkswagen) e o outro, um carro (Fiat Argo, da Fiat).

Nas cidades de Caicó (RN), Cortês (PE), Camocim de São Félix (PE) e Goioerê (PR), a reportagem localizou publicações nos perfis dos prefeitos que demonstram apoio a Bolsonaro e a aliados próximos ao ex-presidente.

Bolsonarismo declarado

O prefeito Dr. Tadeu (MDB), de Caicó, chegou a se encontrar com Bolsonaro durante o mandato do ex-capitão à frente da Presidência da República e apoiou o ex-ministro bolsonarista Rogério Marinho (PP) na eleição para uma das vagas do Rio Grande do Norte para o Senado.

A prefeita Fátima Borba, de Cortês, também se posicionou ao lado do bolsonarismo nas eleições de outubro. Pouco menos de um mês antes do pleito, ela chegou a posar para foto com o ex-ministro Gilson Machado (PP), que foi candidato ao Senado em Pernambuco.

Giorge Bezerra, prefeito de Camocim de São Félix (PE), foi um dos principais cabos eleitorais do deputado federal André Ferreira (PL), campeão de votos no Nordeste. O congressista chegou a coordenar a campanha de Jair Bolsonaro na região no segundo turno da eleição presidencial.

Como os outros prefeitos, Betinho Lima (PSD), de Goioerê, não publicou imagens de apoio às manifestações golpistas em Santa Catarina, mas não economizou no tamanho do adesivo com o número 22 em sua camiseta da Seleção Brasileira no dia da eleição presidencial.

Leia as informações coletadas

Prefeitura: Caicó (RN)

Condutor: José Félix da Silva

Veículo: Nova Saveiro (caminhonete)

Gravidade da infração: grave

Prefeitura: Cortês (PE)

Condutor: Caio Lo

Veículo: Mercedes Benz (ônibus)

Gravidade da infração: gravíssima

Prefeitura: Camocim de São Félix (PE)

Condutor: não consta

Veículo: Volkswagen (ônibus)

Gravidade da infração: gravíssima

Prefeitura: São Bento do Una (PE)

Condutor: não consta

Veículo: Volare (ônibus)

Gravidade da infração: gravíssima

Prefeitura: Pilões (PB)

Condutor: não consta

Veículo: GranMicro Volkswagen (ônibus)

Gravidade da infração: grave

Prefeitura: Goiorê (PR)

Condutor: não consta

Veículo: Volare V8L Volkswagen (ônibus)

Gravidade da infração: leve

Prefeitura: Messias (AL)

Condutor: Eromar Rocha da Silva

Veículo: VolareW-L Volkswagen (ônibus)

Gravidade da infração: leve

Prefeitura: São Miguel do Iguaçu (PR)

Condutor: não consta

Veículo: ArgoDrive Fiat (carro)

Gravidade da infração: grave

Outro lado

A reportagem do Brasil de Fato tentou estabelecer contato telefônico com as prefeituras que tiveram veículos multados nos atos golpistas, mas não obteve sucesso em localizar os responsáveis pela assessoria de imprensa das administrações municipais. O espaço segue aberto para manifestações.

976 empresas são donas de veículos

Na semana passada, o Brasil de Fato mostrou que empresas privadas são donas de pelo menos 976 veículos multados pela PRF em bloqueios golpistas. Ao todo, foram aplicadas 5.917 multas de 30 de outubro até 14 de dezembro de 2022 para veículos como motocicletas, caminhões, caminhonetes, carros e até tratores, em estradas federais de todas as regiões brasileiras. Entre as infrações, estão o bloqueio de rodovias e acostamentos.

Para chegar ao número de 976 veículos de empresas privadas envolvidos nos atos golpistas, a reportagem utilizou a seguinte metodologia: buscou as expressões "LTDA" e "Eireli" no campo em que consta o nome dos proprietários dos automóveis. Com a primeira denominação, foram localizadas 801 multas na base de dados e, com a segunda, 175. Clique aqui e faça o download do documento que lista os proprietários de veículos envolvidos nos bloqueios de estradas. Para encontrar os nomes das empresas citadas, repita o procedimento descrito no parágrafo anterior.

O elevado número de empresas entre as proprietárias dos veículos é um dos elementos que pode guiar as autoridades policiais e o Poder Judiciário a localizar financiadores dos atos golpistas, que culminaram com cenas de invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no domingo (8). Depois dos bloqueios nas estradas federais, os golpistas mudaram a estratégia e montaram acampamentos em frente a quartéis do Exército em diversas cidades do país. O mais importante deles, em Brasília (DF), sediou reuniões em que terroristas planejaram explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto Juscelino Kubitschek, na capital federal.

