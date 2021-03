"Que a política permaneça ao largo dos quartéis”, diz general Rêgo Barros, ex-porta-voz de Bolsonaro

Revista Fórum - Em entrevista à Folha de S. Paulo nesta terça-feira (30), o general da reserva Otávio Rêgo Barros, ex-porta-voz de Jair Bolsonaro, defendeu que as Forças Armadas devem ficar distantes da política. A declaração foi dada no sentido de tentar minimizar a crise causada pela troca do ministro da Defesa e a demissão coletiva dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica – acontecimento sem precedentes na história do país.

“Reforço a importância da independência das FA (Forças Armadas), como instituição de Estado, para a promoção da paz social, bem como para a superação dos desafios de toda ordem aos quais a sociedade é submetida. Que a política permaneça ao largo dos quartéis”, disse Rêgo Barros sobre a crise.

O militar, no entanto, ponderou que esteve “afastado de todo esse processo e seria leviano de minha parte aportar opinião”.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.