'Que a tragédia Bolsonaro sirva de lição para os comandantes de hoje e do futuro', diz Gleisi Hoffmann

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou pelo Twitter nesta quarta-feira (31) que o que se espera dos militares a partir da crise com Jair Bolsonaro, desencadeada após a demissão do ministro da Defesa e dos três comandantes das Forças Armadas, é que a instituição volte a se comportar como bem de Estado.

A parlamentar pediu que as Forças Armadas não avancem ainda mais em direção a um projeto autoritário de poder. "Da crise de Bolsonaro com os militares, o que se espera dos comandantes que lhe apoiaram é que não avancem além do que foram. Que não voltem a chantagear o Judiciário, assumir ministérios para os quais não têm vocação nem competência. Que não voltem a dar palco para ameaças autoritárias, como em maio passado".

Segundo Gleisi, a "tragédia" em que culminou o governo Bolsonaro deve servir de lição para os comandantes das Forças. "Espera-se que dêem meia volta da opção errada que fizeram por opção política, para que a instituição Forças Armadas seja preservada, daqui em diante, da tragédia que Bolsonaro representa para o país. Que essa tragédia sirva de lição para os comandantes de hoje e do futuro, de lição para o país".

