"Que Deus o tenha", diz Flávio Bolsonaro sobre morte de Major Olimpio

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) comentou a morte do senador Major Olimpio (PSL-SP) nesta quinta-feira (18) aos 58 anos, vítima de Covid-19. "Que Deus o tenha e conforte a todos”, disse ele pelo Twitter.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também se manifestou sobre a morte do ex-aliado de bolsonarismo. "Em que pese termos diversas discordâncias, não torço pela morte de ninguém. Que Deus conforte a família e amigos do Senador Major Olímpio neste difícil momento", afirmou o parlamentar.

Até por volta de 20h, nem Jair Bolsonaro, nem o vereador Carlos Bolsonaro haviam se manifestado no Twitter sobre a morte do senador Marjor Olimpio

Confira:

Meus sentimentos a familiares e amigos do senador @majorolimpio . Que Deus o tenha e conforte a todos. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 18, 2021

Em que pese termos diversas discordâncias, não torço pela morte de ninguém. Que Deus conforte a família e amigos do Senador Major Olímpio neste difícil momento. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 18, 2021

Major Olimpio estava desde o dia 5 na UTI do Hospital São Camilo, em São Paulo. Tinha 58 anos. É o terceiro senador que morre em consequência da covid. Antes dele, José Maranhão (MDB-PB), também ex-governador, em fevereiro, e Arolde de Oliveira (PSD-RJ), em outubro.

O parlamentar chegou a participar de uma sessão do plenário diretamente do leito hospitalar. Foi no dia 3, quando ele criticou dispositivos sobre congelamento de salários dos servidores, contidos na chamada PEC Emergencial (PEC 186/2019). A morte foi anunciada em seu perfil no Twitter. “Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil”, diz o tuíte. Seu suplente é o empresário Alexandre Luiz Giordano.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.