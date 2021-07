Quebra de sigilo aponta contato de ex-diretor do Ministério da Saúde com empresa investigada pela CPI

Dados encontrados após a quebra do sigilo telefônico do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias apontam uma série de contatos com a empresa VTC Log, investigada pela CPI da Covid edit

247 - Os dados encontrados após a quebra do sigilo telefônico do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias apontam uma série de contatos com uma empresa investigada pela CPI da Covid, além de ligações e mensagens travados com políticos da base do governo Jair Bolsonaro. De acordo com reportagem do jornal O Globo, o material abrange o período de abril de 2020 a junho de 2021 e não leva em conta os aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Telegram.

O material, que está sob análise da CPI da Covid, aponta que Dias manteve contatos frequentes com Andreia Lima, CEO da VTC Operadora Logística, com quem teve 135 conversas telefônicas. Dias teria atendido 129 chamadas de celular e feito seis ligações para a executiva. A VTC Log entrou no foco da CPI em função de suspeitas envolvendo contratos celebrados com o Ministério da Saúde. Os negócios da empresa aumentaram 70% entre 2016 e 2018, período em que a pasta foi comandada pelo atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). No total, os contratos somaram R$ 257 milhões, dos quais R$ 253 milhões sem licitação.

“O Jornal Nacional, da TV Globo, também revelou que Dias deu aval para o pagamento de um aditivo de R$ 18 milhões à VTC Log, um valor 1.800% superior ao que a equipe técnica havia recomendado. Atualmente, a empresa é responsável pela distribuição e armazenamento de equipamentos e insumos como vacinas comprados pelo Ministério da Saúde”, destaca a reportagem.

Os dados obtidos com a quebra do sigilo também revelam contatos com políticos da base do governo, incluindo o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP). O parlamentar é apontado como um dos responsáveis por interceder para impedir que Dias fosse exonerado em outubro do ano passado. Alcolumbre também tentou revogar a prisão de Dias durante o seu depoimento à CPI.

