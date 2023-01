Quebradas serão o centro da política urbana, diz novo secretário para territórios periféricos, do MTST

O ativista do MTST Guilherme Simões Pereira foi nomeado pelo governo Lula para o cargo no Ministério das Cidades edit

247 - O ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) Guilherme Simões Pereira foi nomeado pelo governo federal para comandar a nova Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do ministério das Cidades, comandado por Jader Filho. Ele chegou prometendo revolucionar a política urbana brasileira.

"Agora é trabalhar pra que as quebradas sejam o centro da nossa política urbana. A periferia veio pra ficar", disse Simões em suas redes.

Nas redes sociais, o MTST descreveu Simões como "militante do MTST, do movimento negro e morador do Grajaú", na Zona Sul de São Paulo.

O ministério das Cidades é responsável por iniciativas de habitação popular, transporte público e saneamento. A nova secretaria deverá tratar de temas como a urbanização de favelas e a relação com movimentos periféricos.

(Com informações do G1).

