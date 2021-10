Queda da equipe de Guedes mostra que ele está contratando o desastre econômico, diz Míriam Leitão

A queda dos principais auxiliares do ministro da Economia já era esperada. Demissão de Bruno Funchal, peça-chave no ministério aumenta a incerteza fiscal edit

247 - “A debandada no Ministério da Economia era esperada porque o ministro Paulo Guedes aceitou correr esse risco. Há muito tempo, dentro do Ministério da Economia, a equipe tem trabalhado para encontrar fórmulas que pudessem conciliar a pressão política e os limites legais”, escreve Míriam Leitão em sua coluna no Globo.

Míriam destaca que nos últimos dias Bruno Funchal vinha dando sinais cada vez mais fortes de descontentamento e cansaço e que se mantinha no cargo fazendo apenas redução de danos.

“Bruno Funchal era peça-chave no Ministério da Economia, porque na última reformulação administrativa do Ministério, foi criada essa secretaria especial de Tesouro e Orçamento, que assumiu funções de outros órgãos”.

Isso tem o significado claro de que membros importantes da equipe do ministro Paulo Guedes discordam do caminho tomado por ele de ceder à pressão por uma política de “populismo fiscal”.

“Paulo Guedes fez uma escolha. Entre manter parâmetros fiscais e defender o cofre, ele entrou na campanha da reeleição. Quando um ministro da Economia faz isso está sempre contratando o desastre econômico, com mais inflação, menos investimento e menos crescimento”, escreve Míriam Leitão.



