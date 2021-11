Queda de braço: após vetar aliados de Doria, PSDB impede 32 filiados de estados aliados a Leite de votar nas prévias

Todos os filiados deveriam estar inscritos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o final de maio deste ano. Os tucanos vetados entraram no partido após o prazo edit

247 - Em mais um capítulo da queda de braço entre os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), a comissão executiva nacional do PSDB decidiu, nesta quarta-feira, 3, por unanimidade, barrar 32 filiados de estados apoiadores do governador do Rio Grande do Sul de votar nas prévias presidenciais do partido.

A medida ocorre após o veto, na segunda-feira, 1º, do partido contra 92 prefeitos e vices de São Paulo que apoiam Doria.

Todos os filiados deveriam estar inscritos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o final de maio deste ano. Os tucanos vetados entraram no partido após o prazo.

Os 32 filiados eram de três diretórios que apoiam Leite: Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.

