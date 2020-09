Queimadas na Amazônia e Pantanal estão chegando em São Paulo e no Paraná

Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram a fumaça encobrindo a região sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e em direção aos estados de São Paulo e Paraná edit

247 - As queimadas na Amazônia e no Pantanal já atinge países vizinhos e estão chegando no Sudeste e no Sul do Brasil, em rotas de mais de 3 mil quilômetros de extensão, segundo reportagem do Estado de S. Paulo.

