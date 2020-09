Queimadas no Pantanal e na Amazônia levam chuva preta e dia escuro a outras regiões

Os incêndios que afetam os biomas brasileiros já começaram a produzir consequências que podem ser notadas em diversas regiões do país. A fumaça das queimadas havia chegado ao Sul e também atingiu locais como as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais edit

A fumaça dos incêndios nos biomas brasileiros que já havia chegado ao Sul do país no último dia 13, com relatos de chuva preta na cidade de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, também atingiu locais como as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo a Metsul Meteorologia.

A fumaça e as partículas liberadas pelos incêndios são levadas pelo vento a outras regiões. O céu desses locais pode adquirir cores incomuns e há riscos de chuva com coloração preta, de acordo com especialistas, acrescenta a reportagem.

Houve registro de chuva escura também em municípios de Santa Catarina, na última quinta-feira (17). Essas precipitações foram contaminadas por partículas de fumaça de incêndios no Pantanal, confirmou a Defesa Civil do Estado.

