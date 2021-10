Queiroga admite que não tem autonomia no Ministério da Saúde: “o presidente interfere sim”

"As pessoas [dizem] ‘ah, o presidente interfere’. O presidente interfere sim, pede que a gente trabalhe, pede que a gente dialogue com a sociedade, faça entregas para a sociedade. Vou continuar fazendo isso", disse o ministro da Saúde edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu aquilo que muitos já sabiam – incluindo seu antecessor, Eduardo Pazuello, que cunhou a frase: um manda, outro obedece.

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (11), Queiroga não explicou a retirada do parecer contrário ao “kit Covid” da reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) na última quinta-feira (7), mas admitiu que Jair Bolsonaro (Sem partido) interfere, sim, na pasta.

“Temos que trabalhar, é essa a recomendação que recebo do presidente. As pessoas [dizem] ‘ah, o presidente interfere’. O presidente interfere sim, pede que a gente trabalhe, pede que a gente dialogue com a sociedade, faça entregas para a sociedade. Vou continuar fazendo isso. Eu sei que estou no rumo certo”, disse.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE