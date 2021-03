Queiroga avalia adoção de protocolo nacional para funcionamento de comércio e serviços na pandemia

247 - O cardiologista Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde, avalia adotar protocolos sanitários para manter o funcionamento do comércio e a circulação de pessoas. De acordo com o jornal O Globo, as diretrizes nacionais em estudo buscam afrouxar as regras mais rígidas de combate à Covid-19 adotadas pelos governos estaduais. O assunto teria sido discutido com Jair Bolsonaro na última segunda-feira (15).

Segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, Queiroga teria dito considerar essencial que o governo edite regras e protocolos sanitários, ainda que na forma de orientações, sobre as medidas que podem ou não ser feitas pelos estados. Ele também teria se posicionado contra o lockdown.

No encontro que teve com Bolsonaro no início desta semana, Queiroga teria concordado com a defesa feita pelo ex-capitão de que a economia não pode ser paralisada em função de medidas restritivas à circulação de pessoas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.