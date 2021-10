Queiroga compara exigência do uso de máscaras contra Covid-19 com preservativos (vídeo)

“Eu vou fazer uma lei obrigando as pessoas a usar preservativo? Imagina”, afirmou o ministro, no dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 600 mil mortos pelo coronavírus edit

247 - Para defender sua posição contra o uso obrigatório de máscaras contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comparou nesta sexta-feira (8) o uso da proteção com o uso de preservativos.

“Eu vou fazer uma lei obrigando as pessoas a usar preservativo? Imagina”, afirmou o ministro, no dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 600 mil mortos pelo coronavírus.

O coronavírus é transmitida, sobretudo, pelo ar e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as formas de prevenção mais eficazes são a vacinação, o uso de máscaras, ventilação e distanciamento. O uso de preservativos, por outro lado, é recomendado para evitar o contágio por Infecções Sexualmente Transmissíveis ou evitar gravidez.

Na opinião do ministro Queiroga, leis que obriguem o uso de máscaras são ineficazes e a população deveria se conscientizar. "Em relação a máscaras, minha posição é clara: o cuidado é individual, o benefício é de todos. Ocorre que existem leis que querem obrigar as pessoas a usarem máscaras. Essas leis são absolutamente ineficazes. O que nós temos que fazer é que as pessoas se conscientizem", afirmou.

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga compara exigência do uso de máscaras para conter a Covid-19 com o uso de preservativos.



“Eu vou fazer uma lei obrigando as pessoas a usar preservativo? Imagina.”



"Eu vou fazer uma lei obrigando as pessoas a usar preservativo? Imagina."

Ao contrário das DSTs, a Covid-19 é transmitida pelo ar. pic.twitter.com/7XuAwAQcMk





