Queiroga compara máscaras a preservativos para defender desobrigação

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que nesta sexta-feira (8) se disse "absolutamente contrário" a leis que obriguem a utilização de máscaras contra Covid-19, concedeu entrevista coletiva para detalhar o plano de imunização nacional para 2022.

Ao longo da entrevista, o ministro voltou a criticar a obrigatoriedade do uso de máscaras e fez uma comparação esdrúxula entre o equipamento de proteção contra o coronavírus e preservativos. "O cuidado é individual, o benefício de todos. Existem leis que querem obrigar as pessoas a usarem máscaras. Essas leis são absolutamente ineficazes. O que temos que fazer é com que as pessoas se conscientizem".

"O nosso problema não é máscara. A gente tem é que desmascarar determinadas pessoas aí", completou Queiroga.

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga compara exigência do uso de máscaras para conter a Covid-19 com o uso de preservativos.



“Eu vou fazer uma lei obrigando as pessoas a usar preservativo? Imagina.”



Ao contrário das DSTs, a Covid-19 é transmitida pelo ar. pic.twitter.com/7XuAwAQcMk — Metrópoles (@Metropoles) October 8, 2021

