Queiroga culpa SUS pelo agravamento da pandemia no Brasil

Em audiência na Câmara nesta quinta-feira, o ministro da Saúde também afirmou que o governo federal está agindo no sentido de prevenir o contágio da cepa indiana do novo coronavírus

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, culpou o SUS (Sistema Único de Saúde) pelo agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Em audiência na Câmara nesta quinta-feira (26), ele disse que as unidades do sistema estão "sucateadas".

"Em 2020, nós tivemos muitas dificuldades na assistência à saúde. Primeiro, porque desconhecíamos toda a característica dessa doença. Segundo, porque o nosso sistema de saúde, a despeito dos avanços que teve nas últimas três décadas, ele padecia de vicissitudes, o que é do conhecimento de todos os senhores. Unidades hospitalares sucateadas, urgências lotadas, UTIs lotadas, filas de cirurgia para ser realizada...", disse Queiroga na sessão transmitida pela TV Câmara.

O ministro ainda afirmou que o governo federal está agindo no sentido de prevenir o contágio da cepa indiana do novo coronavírus. Ele disse que a Saúde distribui 300 mil doses adicionais da vacina ao Maranhão na tentativa de evitar a transmissão local do vírus, mas se mostrou pessimista.

"Agora, se essa ação é suficiente para conter uma transmissão comunitária, gostaria de dizer que seria, mas o Reino Unido que possui um sistema de saúde muito mais amadurecido do que o nosso e não conseguiu conter".

