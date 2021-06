Queiroga defende que professores voltem a dar aulas sem imunização completa

"No meu entendimento, não é fundamental que todos os professores estejam imunizados com as duas doses para o retorno das aulas", disse o ministro da Saúde edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu que professores que tenham recebido apenas uma dose da vacina contra a Covid-19 voltem a lecionar.

"Já distribuímos doses aos professores da atenção básica para imunizar com a primeira dose cerca de 84% dos professores. No meu entendimento, não é fundamental que todos os professores estejam imunizados com as duas doses para o retorno das aulas", disse o ministro, ao participar de audiência na Comissão Temporária Covid-19 do Senado, segundo a CNN Brasil.

“Com a estratégia adequada de testagem, podemos compatibilizar o retorno das aulas com a identificação dos casos positivos e, a partir daí, ter já no segundo semestre o retorno de aulas”, completou.

Segundo Queiroga, a educação é um setor estratégico para o governo, já que ela garante a segurança alimentar e assistência de saúde aos alunos.

Por esse motivo, o ministro agendou uma reunião com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e o advogado-geral da União, André Mendonça, para "buscar uma solução para esse retorno o mais breve possível".

