Queiroga defende retorno às aulas presenciais antes da imunização de professores

247 - Os ministros Milton Ribeiro (Educação) e Marcelo Queiroga (Saúde) assinaram nesta quarta-feira (4) uma portaria com diretrizes para o retorno às aulas presenciais.

Em seu discurso o ministro da Saúde defendeu que alunos e professores não precisem ter o esquema vacinal completo para voltar à escola.

“A vacinação dos professores não é imperiosa para o retorno às aulas”, disse Queiroga, em pronunciamento à imprensa. “Tampouco a vacinação dos alunos. Porque a educação é tão importante, e o retorno às aulas é tão importante, que todas essas autoridades mundiais já chegaram à conclusão que devemos voltar à aula (sic), fazer protocolos seguros, e avançar nas outras agendas”.

O ministro da Saúde ressaltou que a pasta entregou doses o suficiente para que estados vacinem 100% dos professores com pelo menos a 1ª dose.

Os ministérios da Saúde e da Educação, procurados, não conseguiram fornecer imediatamente o texto da portaria.

Alunos do ensino infantil das redes municipais poderão voltar às aulas presenciais em 17 das 27 capitais brasileiras no próximo semestre. (Com informações do Antagonista).

