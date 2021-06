Queiroga desconversa ao saber de anúncio de Bolsonaro sobre dispensa do uso de máscara

Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prepara um parecer com o objetivo de desobrigar o uso de máscara por vacinados e por aqueles que já foram infectados pelo coronavírus edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desconversou ao tomar conhecimento do anúncio feito por Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (10) sobre um possível parecer para desobrigar o uso de máscara por vacinados e já infectados pelo coronavírus. A informação é de Robson Bonin, da Veja.

Queiroga, apontado por Bolsonaro como autor do parecer que contraria as recomendações de prevenção à Covid-19, tentará fazer com que seu chefe mude de ideia. A reação ao anúncio nas redes foi forte.

O uso de máscara é necessário mesmo após a vacinação, visto que os imunizantes não oferecem 100% de proteção contra a Covid-19. Mesmo quem já teve a doença também precisa se proteger, porque há a possibilidade de reinfecção.

