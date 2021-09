Queiroga deve ser convocado para explicar interrupção de vacinação em adolescentes

Requerimento da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB- RJ) pede que Queiroga explique porque, após nota publicada no início de setembro pelo Ministério da Saúde prevendo a vacinação do público adolescente, a orientação mudou edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pode ser obrigado a prestar depoimento à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara para esclarecer a recomendação de interrupção repentina da vacinação de adolescentes no Brasil. Informou o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

No requerimento feito pela deputada federal Jandira Feghali (PCdoB- RJ), ela pede que Queiroga explique porque, após nota publicada no início de setembro pelo Ministério da Saúde prevendo a vacinação do público adolescente a partir do dia 15 de setembro, o órgão pediu revisão da orientação.

