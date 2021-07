Queiroga diz que governo federal prepara portaria de volta presencial às aulas

Flávia Said e Mayara Oliveira, Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta terça-feira (6/7) que os ministérios da Saúde e da Educação, a Casa Civil e a Advocacia-Geral da União (AGU) preparam uma portaria conjunta para disciplinar o retorno presencial às aulas em todo o país.

“O governo trabalha, sob a coordenação do presidente Bolsonaro, para enfrentar os problemas de saúde e manter a economia brasileira funcionando. E nós queremos que as escolas também voltem”. Queiroga afirmou que o governo vê com preocupação o fato de alguns alunos estarem há um ano e meio sem aulas presenciais. A declaração foi dada em cerimônia no Palácio do Planalto.

Acompanhado dos presidentes do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro; da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; e dos Correios, Floriano Peixoto, Queiroga também anunciou a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19.

