Queiroga diz que jeito 'diferente' de o governo lidar com pandemia é 'seguir' a ciência

Marcelo Queiroga, anunciado como novo ministro da Saúde, afirmou que a vacina não vai resolver os óbitos por Covid no "curto prazo" e que é preciso adotar política de distanciamento social "inteligente"

247 - O médico Marcelo Queiroga, que ainda não tomou posse como Ministro da Saúde, mas concede entrevista como se já estivesse no cargo, afirmou nesta quinta-feira (18) que o jeito "diferente" de o governo lidar com a pandemia é "seguir as recomendações da ciência".

"Já esta sendo feito. O diferente é seguir as recomendações da ciência. O presidente escolheu um médico para o ministério, um médico que é oriundo de uma sociedade científica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência", disse Queiroga em entrevista ao chegar ao Palácio do Planalto para, segundo ele, ter uma reunião com o Jair Bolsonaro.

Ao ser questionado se o governo pode "melhorar" a assistência para pessoas que procuram os hospitais, Queiroga disse que nem o "governo federal nem governo nenhum tem vara de condão para resolver todos os problemas".

"Existe a ciência do nosso lado, existe a necessidade de implementação de protocolos assistenciais para qualificar ainda mais nossos recursos humanos para buscar resultados melhores. É uma situação complexa e precisamos nos empenhar para vencer o inimigo comum, que é o vírus", disse o futuro ministro, sem apontar quais seriam essas recomendações.

Queiroga afirmou ainda que a vacina não vai resolver os óbitos por Covid no "curto prazo" e que é preciso adotar política de distanciamento social "inteligente".

"A expectativa é que consigamos ampliar cada vez mais a vacina. A vacina, como sabemos, não vai resolver a curto prazo esses óbitos. O que resolve? Política de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade de assistência nas unidades de terapia intensiva."

