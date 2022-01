Queiroga diz que quer ser lembrado como “homem que acabou com a pandemia”

Apoie o 247

Revista Fórum - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, parece que se deslumbrou com o cargo no Governo Federal e sonha em “entrar para história” com uma responsabilidade que está longe de ser dele. Pau mandado do presidente Jair Bolsonaro, Queiroga acredita que pode ser o homem que acabou com a pandemia de Covid-19. O Brasil registra mais de 624 mil mortes pelo vírus Sars-Cov-2, metade delas ocorreu durante a gestão Queiroga.

“Eu quero que (a história) me defina como o homem que acabou com a pandemia da Covid-19”, disse Queiroga em entrevista a Renata Mariz, Melissa Duarte e Thiago Bronzatto, de O Globo. O bolsonarista se comparou ao sanitarista Carlos Chagas, um dos maiores nomes da medicina brasileira da história.

“Admiro muito o Carlos Chagas. Não que eu seja nem um décimo do que ele foi. Deveria ter recebido o Prêmio Nobel de Medicina pelas pesquisas em relação à doença de Chagas. Então eu quero ser lembrado dessa forma”, disse.

