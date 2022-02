Queiroga diz que quer ser o ministro que acabou com a pandemia

"Quero ser reconhecido como o ministro que acabou com a pandemia da covid-19", disse Queiroga edit

247 - Ao ser questionado por jornalistas se deixará o cargo em abril para concorrer às eleições, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que quer ser reconhecido como aquele que acabou com a pandemia de covid-19.

"Em primeiro lugar, quero ser reconhecido como o ministro que acabou com a pandemia da covid-19", disse Queiroga, durante cerimônia de abertura do ano legislativo do Congresso Nacional, nesta quarta-feira (2).

Queiroga tem a pretensão de sair candidato ao Senado pela Paraíba. "Sou médico, nunca militei na vida partidária, mas hoje eu sou um quadro técnico do que vocês gostam de chamar de bolsonarismo", acrescentou.

Sobre a pandemia, no entanto, ele disse que a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid depende de análise técnica e de discussões na pasta.

Queiroga e Jair Bolsonaro (PL) são criticados pela postura que dificulta de todas as maneiras o comabade à pandemia da covid-19. O início da vacinação de crianças, por exemplo, foi preterida pelo governo que realizou consulta pública e audiência pública sobre o assunto, mesmo depois da aprovação da Anvisa..

