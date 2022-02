Queiroga informa ao Supremo que secretário dará explicações sobre nota contra vacinas

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde, comandado por Marcelo Queiroga, enviou nessa terça-feira (1) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um ofício no âmbito da ação sobre a nota que referendava medicamentos ineficazes no tratamento contra a Covid-19 e negava a eficácia das vacinas. De acordo com a CNN Brasil, Queiroga afirmou que o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, dará explicações sobre a nota.

Na resposta ao Supremo, Queiroga escreveu: "coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários".

A secretaria comandada por Angotti publicou uma nota no fim de janeiro afirmando que as vacinas não têm eficácia e que medicamentos como cloroquina têm. O documento foi republicado com o mesmo teor, porém sem a tabela que sugeria eficácia da hidroxicloroquina e não da vacinação.

