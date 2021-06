Queiroga não dá nova data para chegada de doses da Janssen, após previsões frustradas

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não deu previsão para a chegada da vacina da Janssen contra a Covid-19 no Brasil. O governo federal adquiriu 3 milhões de doses do imunizante, que deveriam chegar no País nesta quarta-feira, 16.

O ministro não confirmou nova data e apenas destacou que "a confirmação eu só darei a vocês quando as doses embarcarem dos Estados Unidos", durante evento no Hospital Regional do Guará, no Distrito Federal, onde aplicou doses contra o coronavírus no ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e no presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Outras duas previsões para a chegada da vacina já foram frustradas. Inicialmente, o governo informou que os lotes chegariam entre domingo, 13, e terça-feira, 15. Questionado na terça, Queiroga afirmou que "ainda não sei detalhes, mas quarta deve chegar".

No mesmo dia, o Ministério da Saúde divulgou uma nota afirmando que "aguarda confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas".

