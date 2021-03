Queiroga, o novo ministro da Saúde, é bolsonarista radical e curte postagens de todo o clã

247 - Novo ministro da Saúde indicado por Jair Bolsonaro, o médico Marcelo Queiroga, curtiu publicações do clã Bolsonaro contra lockdown e medidas de distanciamento social durante a pandemia da Covid-19, segundo a Época.

Ele curtiu no Twitter publicação de Jair Bolsonaro afirmando que "atividade essencial é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão para dentro de casa!".

Ele também curtiu postagem de Carlos Bolsonaro afirmando que “o povo quer trabalhar” junto a um vídeo em que Bolsonaro ataca medidas contra a pandemia e ameaça governadores:

"Essa politicagem do fique em casa, a economia a gente vê depois, não dá certo, não vai dar certo. Daqui para frente, o governador que fechar seu estado, que destrói emprego, ele deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar no colo do presidente da República essa responsabilidade", afirmou Bolsonaro, irritado.

Queiroga também curtiu publicação do senador Flávio Bolsonaro em que o parlamentar se defendia no caso da suspeita compra de mansão por R$ 6 milhões em Brasília. E uma publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na qual ele elogia a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara.

Mudança de posição?

Nos últimos dias, entretanto, o médico deu algumas declarações e assinou notas - através da entidade que preside, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) - em defesa do distanciamento social, bem no momento em que Pazuello vinha se desgastando e a troca no ministério já era dada como certa.

Em um vídeo datado de 5 de março, Queiroga destacou que ainda não se desenvolveu um “tratamento específico” para controlar a doença, mas que já existem “medidas eficazes”. “Como, por exemplo, o uso de máscaras (…). Também as questões do distanciamento social. E como nós podemos conviver com as regras as medidas preventivas para conter a pandemia e tentar levar a nossa vida normal, porque a vida não pode parar”, disse ele durante exposição sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil.

No mesmo evento, Queiroga também defendeu que a vacinação é a “principal aliada” contra a Covid-19. “Ainda caminhamos devagar na vacina, mas seguramente essa campanha vai se intensificar, porque vacina sim é a principal aliada no combate à pandemia de Covid-19”, disse.

