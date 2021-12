Queiroga vai contra Anvisa e diz que vacinação de crianças não é "assunto consensual"

Apoie o 247

Por Rebeca Borges, Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta sexta-feira (17/12), que a imunização de crianças contra a Covid-19 não é um “assunto consensual”. A declaração foi dada um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso da vacina Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos.

Apesar do aval da agência reguladora, cabe ao Ministério da Saúde decidir se inclui ou não o imunizante para crianças no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além disso, é responsabilidade do governo federal adquirir as doses para a vacinação desse público.

Na noite de quinta-feira (16/12), mostrando claro desconforto com o tema, que vem sendo rejeitado muito fortemente por bolsonaristas, Queiroga evitou se comprometer com a imunização de crianças. Afirmou que o tema será “amplamente discutido” na pasta antes que a decisão seja tomada, mas adiantou que a medida não será adotada em 2021. Nesta sexta, Queiroga repetiu que a vacinação infantil contra a Covid será avaliada pela câmara técnica do órgão, mas disse que o assunto não é “consensual”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

