Queiroz defende Jefferson após ataque armado contra Polícia Federal

Fabrício Queiroz, amigo do clã Bolsonaro e ex-assessor de seu filho Flávio, diz que Jefferson não é bandido edit

Apoie o 247

ICL

247 - Fabrício Queiroz, ex-candidato a deputado estadual pelo PTB no Rio de Janeiro, saiu em defesa do ex-deputado Roberto Jefferson neste domingo (23).

Para Queiroz, que foi assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Jefferson não pode ser chamado de "bandido" mesmo após o ataque com tiros de fuzil e lançamento de granadas contra uma equipe da Polícia Federal que foi cumprir a ordem de prisão contra Jefferson determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A informação é da jornalista Juliana dal Piva no UOL.

"Já estava desenhado que ia chegar ao limite essa perseguição. Repúdio os tiros contra os policiais em qualquer hipótese. Mas Roberto Jefferson não é bandido. Basta de ordens absurdas. Deus, família e liberdade", escreveu Queiroz, em sua conta no instagram.

Queiroz é filiado ao PTB de Roberto Jefferson e amigo próximo do clã Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.