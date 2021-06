Queiroz manifesta intenção de se candidatar a deputado federal

247 - Apontado como operador do esquema de rachadinha no gabinete do agora senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o ex-policial Fabrício Queiroz manifestou a interlocutores o desejo de se candidatar a deputado federal, segundo Juliana Dal Piva, do UOL.

Queiroz espera, no entanto, uma definição de Jair Bolsonaro sobre a qual partido se filiará. A tendência é que ele acompanhe Flávio e ingresse no Patriota.

À jornalista Juliana Dal Piva, Queiroz disse considerar uma "boa ideia" sua candidatura. "Obrigado por me informar sobre possível candidatura a dep federal (sic), pois nem eu mesmo sabia dessa pretensão. Mas, sabe, você me deu uma boa ideia".

Queiroz havia sido preso em 2020 após decisão do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, mas foi solto por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em março de 2021.

