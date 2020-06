Queiroz presta depoimento sobre vazamento de informações de operação que apurava esquema na Alerj

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), será ouvido sobre o vazamento de informações sigilosas referentes à operação Furna da Onça edit

247 - FFabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), deverá ser ouvido nesta segunda-feira (29) no âmbito da operação Furna da Onça, que apura um esquema de “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Queiroz deverá depor sobre o vazamento de informações relativas à investigação.

Queiroz e Flávio Bolsonaro foram intimados após o empresário Paulo Marinho, ex-aliado do clã Bolsonaro, afirmar que o gabinete do então deputado na época em que a operação foi deflagrada foi avisado com antecedência sobre o andamento das investigações.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o depoimento de Queiroz causa preocupação entre aliados e pessoas próximas ao clã. O temor é que Queiroz firme um acordo de delação premiada para proteger a família, especialmente a mulher Márcia de Oliveira Aguiar, que está foragida desde o último dia 18.

Fabricio Queiroz foi preso em uma casa em Atibaia, no interior de São Paulo, pertencente ao advogado Frederick Wassef, considerado uma pessoa que possui ligação e proximidade com a família Bolsonaro.

