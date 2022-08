Quem acompanhará Lula e Bolsonaro no debate da Band

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão acompanhados por familiares e aliados no debate pool com o Grupo Bandeirantes, a Folha de S.Paulo e a TV Cultura e UOL. Nesta noite, a partir das 21h, acontece o primeiro encontro entre os candidatos ao Palácio do Planalto. As informações são do portal UOL.

Bolsonaro irá ao debate ao lado dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), coordenador de campanha, e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que cuida da estratégia das redes sociais do pai.

Também devem acompanhar Bolsonaro os ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, além de Fábio Wajngarten, chefe da comunicação da campanha.

Lula também irá acompanhado ao debate presidencial: estarão ao seu lado a socióloga Rosângela Silva, a Janja, sua esposa, o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), e a mulher do ex-governador paulista, Lu Alckmin.

São esperados também que sejam parte da comitiva do petista o ex-ministro Aloizio Mercadante, responsável pelo programa de governo de Lula, e Guilherme Boulos, coordenador da campanha de Lula em São Paulo e candidato a deputado federal pelo PSOL.

