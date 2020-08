"Quem disse que poucos morreriam?", questiona Dino em dia que o Brasil atinge 100 mil vítimas da Covid-19

247 - No dia em que o Brasil atingiu a marca de 100 mil mortos pela Covid-19, o governador do Maranhão, Flávio Dino, elencou no Twitter as perguntas que serão feitas pelo "Tribunal da História" a Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia desdenhou e minimizou o caso.

"Quem disse que poucos morreriam? Quem gerou aglomerações em passeios irresponsáveis? Quem sabotou uso de máscaras? Quem debochou das mortes, alegando não ser coveiro? Quem divulgou remédios 'milagrosos', sem ser médico? São as perguntas do Tribunal da História para Bolsonaro", escreveu Dino.

A pandemia no Brasil é marcada pela falta de uma coordenação nacional, já que o governo Jair Bolsonaro se eximiu de suas responsabilidades.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.