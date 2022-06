"Quem diz que menina grávida tem que abortar quer ditadura", diz Bolsonaro sobre criança de 11 anos que engravidou após estupro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (23), que quem defende o aborto legal para a menina de 11 anos, que engravidou após ser estuprada, “quer impor uma ditadura no Brasil”. Apesar do aborto em casos de estupro ser um direito previsto em lei, a interrupção da gravidez foi negada pela juíza catarinense Joana Ribeiro Zimmer, que também induziu a criança a não realizar o procedimento. Nesta quinta-feira, porém, o Ministério Público Federal (MPF) informou que a criança conseguiu realizar o aborto.

"Quem quer impor uma ditadura no Brasil não sou eu. É quem não quer a liberdade de expressão, é quem vai controlar a mídia, é quem diz que vai valorizar o MST, é quem diz que esse caso da menina grávida de sete meses tem que abortar”, disse Jair Bolsonaro durante conversa com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada.

De acordo com o G1, o hospital - que inicialmente havia se recusado a realizar o aborto legal - atendeu as recomendações do MPF e realizou o procedimento na quarta-feira. Por meio de nota, a unidade de saúde informou que não fornece informações sobre os pacientes e porque o caso tramita em segredo de justiça.

