'Quem é amigo do Adélio é o Carlos Bolsonaro', diz líder do PT sobre suposta facada

Fórum - Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara dos Deputados, classifica a nova tentativa do clã Bolsonaro em associar o caso da facada ao seu partido como um “desespero” de quem “sabe que vai perder” as eleições deste ano. Em entrevista à Fórum, o deputado afirma ainda que “quem tem que explicar a relação com Adélio é o Carlos Bolsonaro”.

Nos últimos dias, em bolhas bolsonaristas nas redes sociais, tem se intensificado a narrativa de que o PT teria sido o mandante da facada, desferida por Adélio Bispo, que está preso.

“Quem é amigo do Adélio é o Carlos Bolsonaro. Ele esteve com Adélio, compartilhou o estande lá no clube de tiro de Santa Catarina. Quem tem que explicar a relação com Adélio é o Carlos”, disparou o petista.

