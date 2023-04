Quem é o comandante-geral do Exército que quer afastar a política da caserna

Apoie o 247

ICL

247 - O comandante-geral do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, de 62 anos, afirmou em entrevista concedida ao jornal O Globo que tem como meta afastar a política do Exército.

“Meu objetivo é afastar a política do Exército. Somos profissionais e temos que focar no nosso trabalho”, disse o comandante do Exército

Reportagem ainda destaca a trajetória do comandante: “General Tomás chegou ao topo da carreira 13 dias após as invasões às sedes dos Três Poderes, ocorridas no dia 8 de janeiro com o beneplácito de servidores militares investigados por terem se omitido de conter os ataques golpistas. Ele foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para despolitizar as tropas e estabelecer uma relação harmônica entre o Palácio do Planalto e a Força que comanda. Desde que assumiu, no dia 21 daquele mês, não se tem notícias de novas crises”.

