Quem é o jornalista preso após ser acusado de integrar grupo criminoso

247 - “Mister Tripa”: esse é o apelido do jornalista Juvenilson dos Santos Martins, que foi preso nesta quarta-feira (8), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pela Delegacia de Peixoto de Azevedo (MT). Tripa é investigado por supostamente integrar uma organização criminosa. O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT).

De acordo com reportagem do portal RD, o jornalista foi detido em casa e não reagiu à prisão. Minutos antes de ser preso, ele gravou um vídeo afirmando ser inocente. Disse ainda que a prisão dele seria uma retaliação porque estaria investigando um político da cidade.

"Não tenho envolvimento algum com o crime organizado. Não tenho contato com faccionado. Não faço parte de nenhuma quadrilha. Simplesmente tive contato com um ex-faccionado que estava disposto a fazer uma delação, entregar quem eu estava investigando", disse.

Repdodução

