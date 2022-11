‘Quem está diante do tribunal divino é o bispo Edir Macedo’, diz Paulo Teixeira

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) rebateu as declarações do bispo Edir Macedo sobre o presidente eleito Lula (PT) e afirmou que o líder religioso está “diante do tribunal divino” por ter permitido que a Igreja Universal do Reino de Deus disseminasse “mentiras” sobre o petista durante a eleição.

A declaração de Teixeira ocorreu durante entrevista ao programa Direto da Redação, no canal de CartaCapital no YouTube, nesta sexta-feira 4. O parlamentar se referiu ao vídeo em que o bispo incentivou os seus seguidores a perdoarem Lula e reconheceu a vitória dele no segundo turno.

“Por que ele permitiu que a imprensa da Igreja Universal do Reino de Deus praticasse tantas mentiras? De fato, Deus tem que perdoar, não o Lula”, afirmou Paulo Teixeira. “Quem está diante do tribunal divino é o próprio bispo Edir Macedo, que praticou inúmeras fake news.”

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.