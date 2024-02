"Quem merece reprimenda é o governo de Israel", diz Lindbergh

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Lindbergh Farias, em seu X – O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, disse neste domingo (18) ter ordenado a convocação do embaixador do Brasil em Tel Aviv para uma "chamada de reprimenda" após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparar as ações das forças de Tel Aviv na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus nos tempos do nazismo.

Ora , quem merece muito mais que uma "reprimenda" é o governo de extrema-direita de Israel, que está em julgamento na Corte Internacional de Justiça por crimes de genocídio. O direito à autodefesa não é uma carta-branca para que se cometam atrocidades contra civis indefesos.

continua após o anúncio

Até agora, já foram assassinados mais de 30 mil palestinos, no morticínio de Gaza, 70% deles mulheres e crianças. Além disso, o governo de extrema-direita de Israel não deixa entrar água, comida, medicamentos etc. em Gaza, o que é crime de guerra previsto nas Convenções de Genebra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: