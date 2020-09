“Quem pagava a mesada de Mirian Dutra?”, pergunta jornalista a FHC

247 - Alceu Castilho, jornalista, faz perguntas difíceis a FHC. Ele questiona: “e o canavial em Botucatu, presidente? Em área de mananciais?”. O jornalista ainda pergunta: “por que o senhor e seus filhos doaram por R$ 5 uma fazenda comprada por R$ 643 mil?”

Em artigo publicado no site DCM, Castilho elenca uma série de perguntas. Leia algumas:

— A propriedade remanescente será beneficiada pela valorização do imóvel, diante da construção da Represa do Rio Pardo pela prefeitura tucana, apoiada pelo governo estadual tucano. Os senhores pretendem lotear a fazenda comprada por R$ 3,6 milhões, diante das mudanças no zoneamento?

— Quanto pretendem ganhar com isso?

— Por que o senhor voltou a ser sócio, no ano passado, se tinha transferido a propriedade para os três primeiros filhos?

— Qual o papel de seu braço direito, o pecuarista Jovelino Mineiro, que o senhor chama de Nê, nas negociações com o prefeito Mário Pardini? (É que Pardini agradeceu ao Jovelino, não à família Cardoso, pelas doações.)

