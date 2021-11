'Quem vai definir o candidato da terceira via será o próprio eleitor', diz cientista político

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O cientista político Carlos Pereira, professor da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas (FGV Ebape), afirma que a intenção de voto na chamada terceira via poderá crescer até a realização das eleições do próximo ano em função da rejeição registrada aos nomes de Jair Bolsonaro e do ex-presidente luiz Inácio Lula da Silva. “Há uma fatia expressiva no mercado eleitoral a ser disputada por uma candidatura alternativa aos dois pólos rivais e que se retroalimentam”, escreve ele no O Estado de S. Paulo.

“O problema para muitos é que, sendo os partidos “não polares” incapazes de se coordenar na escolha de uma só candidatura alternativa à de Lula e à de Bolsonaro, receia-se que uma pletora de candidatos de centro termine por reduzir a disputa à polarização entre Lula e Bolsonaro, que só a eles interessaria”, ressalta.

Pereira avalia que “o número elevado de potenciais candidatos alternativos à Presidência no momento atual apenas reflete uma tentativa de os partidos cacifarem seus pretendentes na vitrine do mercado eleitoral anti-Lula e anti-Bolsonaro. Aquele que conseguir atrair maior competitividade arrefecerá o ímpeto dos demais. Quem estrategicamente vai definir o candidato da “terceira via” será o próprio eleitor”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE