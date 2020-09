Queremos avançar com pautas de costumes, armas e trânsito, diz líder do governo Bolsonaro na Câmara

247 - A base governista no Congresso Nacional quer aproveitar o crescimento da popularidade do governo Jair Bolsonaro – que cresceu em função da concessão do auxílio emergencial devido à pandemia – para emplacar pautas consideradas de interesse direto do bolsonarista, como homeschooling [educação domiciliar], ampliar a flexibilização para a compre de armas e munições, além das questões ligadas ao trânsito.

"A gente quer tocar homeschooling [educação domiciliar], armas e trânsito. É uma intenção, e estou construindo, consultando os líderes da base para avançar", disse o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR) ao jornal Folha de S. Paulo.

A inserção das discussões na pauta da Câmara também está ligada ao fato dos partidos do centrão terem ingressado de vez na base governista, o que favorece a votação de temas de interesse do Planalto.

