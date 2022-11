'Quero que o mercado se exploda', diz Datena sobre críticas à fala de Lula

Apoie o 247

247 - O apresentador José Luiz Datena defendeu a fala de Lula (PT) durante a Cop27. As informações são do portal Splash.

O ex-presidente afirmou na conferência sobre a possibilidade da bolsa cair e dólar aumentar caso ultrapasse o teto de gastos para manter os R$ 500 de auxílio.

No ao vivo, Datena concordou com Lula. "A bolsa caiu porque o Lula falou que vai romper o teto de gastos porque falou que vai dar para pobre? Eu quero que o mercado se exploda! O cara disse que não tem jogo no Brasi, como não tem jogo? Esses gringos vem aqui investir quando o dólar sobe. É a moeda podre porque depois que o dólar cai, eles tiram dinheiro daqui e não tem investimento", disse.

