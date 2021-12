Questionado por apoiador, Bolsonaro diz que eleição vai ser confiável

Apoie o 247

Por Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (15/12) que as eleições de 2022 serão confiáveis. Ele foi questionado por um simpatizante no “cercadinho” do Palácio da Alvorada qual a chance de a eleição do ano que vem ser confiável.

“Vai ser confiável, fica tranquilo. Tem gente que acha que é dono do mundo aí, fica tranquilo”, respondeu o mandatário, sem citar a quem se referia. As declarações foram divulgadas por um canal no YouTube simpático ao presidente.

Ao longo de 2021, Bolsonaro disparou uma série de ataques à urna eletrônica e tensionou a relação com os poderes Legislativo e Judiciário. Em agosto, a Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao presidente ao rejeitar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabeleceria a adoção do voto impresso.

