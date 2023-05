Questionado sobre como via operação contra Bolsonaro, Alckmin ironiza: “vi pela televisão” (vídeo)

Apoie o 247

247 — Ao ser indagado sobre a Operação Venire da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro (PL), que investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre vacinação contra Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ironicamente respondeu: “Eu vi pela televisão”.

Ele ressaltou a importância da investigação para esclarecer as suspeitas e afirmou que a sociedade espera por ela. Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, Alckmin comentou que “precisa ter investigação” e que é “importante que as coisas sejam esclarecidas” sobre a apreensão do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a prisão preventiva de seus ex-assessores pela Polícia Federal (PF).

