Questionado sobre eventual entrada do Brasil na OTAN, Mauro Vieira diz que é impossível

Apoie o 247

ICL

Sputnik – O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, respondeu a questionamentos neste sábado (18) sobre a eventual participação do Brasil na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) durante a Conferência de Segurança de Munique.

Conforme informou o portal Metrópoles, o chanceler brasileiro foi categórico ao ser questionado sobre a possibilidade de o país ingressar na OTAN: "não".

Bronwen Maddox, diretora-geral do think tank Chatham House — Instituto Real de Relações Internacionais, foi quem questionou o ministro sobre a relação entre o país e o bloco atlântico. Ao ouvir a negativa, a Maddox perguntou a motivação.

Vieira, então, citou que há uma "impossibilidade" geográfica para a adesão.

Enquanto os países da OTAN defendem um incremento exponencial de armamentos para a Ucrânia, o Brasil tem pregado a negociação da paz através da criação de um grupo de países que possa mediar o conflito.

Mesmo pressionado pelo Ocidente a enviar armamentos e munições, Brasília mantém a posição neutra. Em encontro com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington, o mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçou a postura.

A posição do Brasil é a mesma de outros países da América Latina, inclusive da Colômbia, que é oficialmente "parceira global" da OTAN.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.